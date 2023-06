Joe Biden promulgue la loi écartant le défaut de paiement

Après plusieurs semaines d’affrontement politique, Joe Biden a promulgué samedi une loi qui écarte le risque d’un défaut de paiement des États-Unis, a annoncé la Maison-Blanche. Le Congrès américain a adopté cette semaine ce texte qui permet de suspendre jusqu’en janvier 2025 le plafond d’endettement public des États-Unis, et qui fixe aussi certains objectifs budgétaires.

Le président a remercié les responsables parlementaires, y compris le chef républicain Kevin McCarthy, pour leur «collaboration» dans ce dossier, selon le communiqué de la Maison-Blanche samedi. Sans cette loi, approuvée jeudi au Sénat à majorité démocrate et mercredi par la Chambre à majorité républicaine, le pays risquait de se trouver en défaut de paiement dès lundi 5 juin.

«Rien n’aurait été plus irresponsable, rien n’aurait été plus catastrophique», avait dit vendredi le président américain dans une allocution solennelle depuis son Bureau ovale. «Trouver un consensus au-delà des clivages partisans est difficile. L’unité est difficile. Mais nous ne devons jamais cesser d’essayer», avait-il ajouté, reprenant le message de réconciliation qui avait marqué le début de son mandat, et qui scande désormais sa campagne pour 2024.