Etats-Unis – Biden prône un bouleversement de la politique familiale américaine

États-Unis : Biden prône un bouleversement de la politique familiale américaine

En visite dans le Connecticut, le président américain a promis d’améliorer la prise en charge des enfants aux États-Unis.

Joe Biden, qui peine à concrétiser ses grandes réformes, a livré vendredi un vibrant plaidoyer pour améliorer la prise en charge des jeunes enfants aux États-Unis, mêlant anecdotes personnelles et mises en garde sur un déclin de l’Amérique. Le président américain, visitant une structure d’accueil de jeunes enfants à Hartford (Connecticut, nord-est), a déclaré: «Nous ne pouvons pas nous permettre d’être en retard sur les autres pays».

Et il est vrai que les chiffres distillés par la Maison-Blanche, en amont du déplacement, sont frappants. Elle souligne que les États-Unis se classent à la 35e place des 37 pays riches de l’OCDE pour les investissements publics consacrés aux enfants de moins de 5 ans, mesurés en pourcentage du PIB.

Seulement la moitié des petits Américains âgés de 3 et 4 ans fréquente un établissement scolaire, contre 90% en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et dans le Connecticut, il en coûte 16’000 dollars (14’765 francs) par an en moyenne pour envoyer son enfant à la crèche.