Proche-Orient : La trêve tient à Gaza et en Israël, la diplomatie au chevet de l’après

Après onze jours de conflit, les discussions diplomatiques autour la reconstruction de l’enclave palestinienne débutent, alors que les secouristes recherchent toujours des survivants.

Profitant de l’arrêt des bombardements, les habitants ont pu sortir vendredi se ravitailler et inspecter les dégâts à Gaza, où de nombreuses habitations ont été dévastées et des immeubles entiers aplatis par les frappes israéliennes. (Photo MOHAMMED ABED / AFP)

La trêve tenait samedi matin en Israël et à Gaza après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu aux contours fragiles, alors que s’organisent l’aide humanitaire d’urgence et les premières discussions diplomatiques autour la reconstruction de l’enclave palestinienne ravagée par 11 jours de conflit.

Profitant de l’arrêt des bombardements, les habitants ont pu sortir vendredi se ravitailler et inspecter les dégâts à Gaza, où de nombreuses habitations ont été dévastées et des immeubles entiers aplatis par les frappes israéliennes, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les secouristes recherchent toujours dans les décombres des survivants après avoir retiré vendredi cinq dépouilles ainsi qu’une dizaine de survivants dans des tunnels bombardés par l’armée israélienne.

L’escalade de violence entre l’armée israélienne et le Hamas – la quatrième depuis 2008 – a fait 248 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza. En Israël, les salves de roquettes tirées de Gaza ont tué 12 personnes y compris un enfant, une adolescente et un soldat, d’après la police.