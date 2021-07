États-Unis : Biden propose une personnalité critique contre les trusts

Mardi, le président américain a annoncé vouloir nommer un avocat qui s’est déjà attaqué à Google ou Apple au ministère de la Justice.

S’il est confirmé par le Sénat, cet avocat y dirigera la division chargée des poursuites antitrust. «Tout au long de sa carrière, Jonathan Kanter a été un défenseur et un expert de premier plan dans les efforts visant à promouvoir des politiques solides et significatives contre les monopoles et en faveur de la concurrence», a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué.