Diplomatie : Biden proposera à Poutine une «voie diplomatique» sur l’Ukraine

Les présidents américain et russe doivent s’entretenir au téléphone ce jeudi. C’est le deuxième entretien téléphonique en moins d’un mois pour les deux dirigeants.

Joe Biden et Vladimir Poutine aborderont «divers sujets, dont les prochains contacts diplomatiques avec la Russie», selon la Maison-Blanche.

Joe Biden et Vladimir Poutine aborderont «divers sujets, dont les prochains contacts diplomatiques avec la Russie», a annoncé mercredi une porte-parole de la Maison-Blanche chargée des questions de sécurité. L’échange aura lieu «tard dans la soirée» à l’heure de Moscou, a ajouté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. La Maison-Blanche a précisé de son côté que l’appel se tiendra à 20 h 30.

Menace de sanctions

Joe Biden continue de consulter «ses alliés et partenaires» à ce sujet, a précisé la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne. Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est ainsi entretenu mercredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky d’une part, et ses homologues français, allemand et britannique d’autre part.