Moyen-Orient : Biden réaffirme le soutien «inébranlable» des USA à Israël

Joe Biden a fait une déclaration sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, où s’est posé Air Force One.

«Nous allons continuer de faire avancer l’intégration d’Israël dans la région», a déclaré Joe Biden , mercredi. Invoquant des règles Covid-19, le président américain a fait des petits «checks» du poing au président israélien Isaac Herzog et au Premier ministre, Yaïr Lapid, qui ont chacun souligné le «soutien» et «l’amitié» de M. Biden à leur pays, alors que ce dernier a appelé à «renforcer encore» les liens bilatéraux.

Coopération militaire

Fervent catholique, Joe Biden a qualifié de «bénédiction» sa venue en Terre sainte et souligné que la relation avec Israël «est plus profonde et forte que jamais». Répétant l’engagement «inébranlable» des Américains «pour la sécurité d’Israël», il a indiqué qu’il s’apprêtait à recevoir des informations sur les capacités de défense anti-missile israéliennes, dont le système «Iron Dome» mais aussi un nouveau dispositif de riposte laser contre les drones, le «Iron Beam».