Les Taliban au pouvoir : Biden reconnaît des «difficultés» dans les évacuations d’Afghanistan

Le président des États-Unis a admis jeudi rencontrer «davantage de difficultés» à évacuer les Afghans que les Américains n’a pas exclu de devoir maintenir des soldats à l’aéroport de Kaboul au-delà de la date-butoir du 31 août.

Getty Images via AFP

Joe Biden a reconnu mercredi des «difficultés» dans les évacuations d’Afghanistan et répondu aux critiques en affirmant que le retrait des troupes américaines après 20 ans de guerre avait toujours porté le risque d’une forme de «chaos».

Attaqué et isolé depuis la prise de pouvoir fulgurante des talibans, le président des États-Unis n’a pas exclu de devoir maintenir des soldats américains à l’aéroport de Kaboul au-delà de la date-butoir du 31 août si tous les ressortissants américains encore présents dans le pays ne sont pas évacués d’ici là.

Promesses non tenues

L’opération d’évacuation des milliers de civils américains et afghans, qui se pressent aux abords de l’aéroport de Kaboul pour tenter de fuir le pays après le retour au pouvoir des talibans, dépend entièrement du bon vouloir des insurgés.

Or le département d’État les a accusés mercredi de ne pas respecter leurs promesses, en permettant aux étrangers de quitter le pays mais pas aux Afghans. «Nous avons vu des informations rapportant que les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leurs engagements vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d’atteindre l’aéroport» de Kaboul, a déclaré Wendy Sherman, numéro deux de la diplomatie américaine.

Des diplomates américains en contact à Doha avec les talibans, ainsi que des responsables militaires américains, «font passer directement le message aux talibans que nous attendons d’eux qu’ils permettent à tous les citoyens américains, tous les ressortissants de pays tiers et tous les Afghans de partir s’ils le souhaitent, de façon sûre et sans être harcelés», a ajouté Wendy Sherman.

«Chaos»

«Nous allons évacuer tous ceux que nous pouvons physiquement, possiblement évacuer et nous conduirons ces opérations aussi longtemps que possible», a déclaré le ministre américain de la Défense, qui s’exprimait publiquement pour la première fois depuis la chute du régime afghan. Mais «nous n’avons pas les capacités de sortir (de l’aéroport) et d’aller chercher un grand nombre de personnes» dans Kaboul, a-t-il reconnu. «Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas défendre l’aéroport.»

Joe Biden a dit que l’éventualité d’une situation de chaos avait été prise en compte dans sa décision de retirer les troupes d’Afghanistan. L’idée «que d’une façon il y avait un moyen de sortir sans que le chaos s’ensuive, je ne vois pas comment cela est possible», a-t-il martelé. Questionné sur les images de centaines de passagers entassés dans un avion américain C-17 et celles d’«Afghans qui tombent» d’un avion, Joe Biden a lancé: «c’était il y a quatre jours, cinq jours!»

Dans la même interview, il a rejeté le mot «échec» pour qualifier les opérations de retrait des troupes américaines. «Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un éch…», commence à répondre le président américain avant de s’interrompre. «Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement, qui prend l’avion et décolle, et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l’effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300’000 d’entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez… C’est ce qui s’est passé. C’est tout simplement ce qui s’est passé», a-t-il souligné.