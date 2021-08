États-Unis - Biden responsable de la situation en Afghanistan, selon Trump

Un accord signé en 2020 avec les talibans

C’est sous son autorité que les États-Unis ont, le 29 février 2020, signé un accord avec les talibans dans lequel Washington s’engageait à retirer l’ensemble des forces américaines d’Afghanistan avant le 1er mai 2021. En contrepartie, les talibans s’engageaient à entamer des négociations de paix avec le gouvernement afghan, à s’abstenir d’attaquer les forces américaines et leurs intérêts en Afghanistan et à couper tout lien avec Al-Qaida.

Après la signature de cet accord, l’administration Trump avait fortement réduit la présence militaire américaine en Afghanistan et s’était engagée à respecter la date butoir du 1er mai pour un retrait total du pays. Les réductions d’effectifs militaires américains en Afghanistan se sont poursuivies après l’élection de novembre, et lorsque M. Biden a pris ses fonctions le 20 janvier, il ne restait plus que 2500 militaires américains et 16’000 auxiliaires civils dans le pays.