Crise ukrainienne : Biden se dit «convaincu» que Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine

Le président américain a déclaré ce vendredi lors d’un discours prononcé depuis la Maison-Blanche que son homologue russe était résolu à envahir l’Ukraine.

Le président Biden s’est exprimé ce vendredi lors d’une allocution depuis la Maison-Blanche après une nouvelle réunion virtuelle avec ses alliés européens et de l’Otan

Joe Biden s’est pour la première fois dit «convaincu» vendredi que Vladimir Poutine avait pris «la décision» d’envahir l’Ukraine et que la multiplication des heurts visait à créer une «fausse justification» pour lancer l’offensive dans «la semaine» ou même «les jours» qui viennent. Mais le président des États-Unis a laissé la porte ouverte au dialogue. Tant qu’une invasion ne s’est pas produite, «la diplomatie est toujours une possibilité», a-t-il estimé, annonçant une rencontre entre son secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov jeudi «en Europe».

Biden dénonce une stratégie «cynique et cruelle»

Les craintes d’une intervention militaire russe en Ukraine étaient plus fortes que jamais vendredi en raison de la multiplication des violations du cessez-le-feu entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes qui se battent depuis 2014 dans l’est de l’Ukraine dans un conflit qui a déjà fait plus de 14’000 morts. Les autorités des territoires sécessionnistes prorusses dans cette région ont ordonné l’évacuation des civils vers la Russie.