Etats-Unis : Biden se frotte à la presse, et envisage une candidature en 2024

Le président américain s’est plié pour la première fois, jeudi, à l’exercice formel d’échanges avec les journalistes. Il a défendu le bilan de ses deux premiers mois dans le bureau ovale.

200 millions d’injections

«J’ai dit d’emblée que les problèmes les plus urgents pour le peuple américain étaient le Covid-19 et la crise économique pour des millions et des millions d’Américains. C’est pour cela que je me suis concentré au début sur ces problèmes particuliers», a-t-il expliqué, en vantant son gigantesque plan de relance de 1900 milliards de dollars.