Crise en Afghanistan : Biden semble regarder sa montre pendant l’hommage aux soldats tués

Dimanche, le président américain a accueilli les cercueils des 13 Américains morts à Kaboul. Lors de cette cérémonie, il a semblé regarder furtivement l’heure. Vétérans et républicains sont ulcérés.

Sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise en Afghanistan, Joe Biden a accueilli dimanche, sur la base militaire de Dover, dans le Delaware, les dépouilles des 13 soldats tués jeudi. La main droite sur le cœur, le président des États-Unis est resté silencieux pendant que les cercueils ornés de drapeaux américains étaient transportés devant lui. Mais durant cette cérémonie solennelle, Joe Biden a semblé lever son bras gauche et regarder furtivement sa montre. Un geste qui n’est pas passé inaperçu, et qui a provoqué la colère de vétérans et de conservateurs, rapporte notamment Sky News.