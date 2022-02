Etats-Unis – Biden s’insurge face aux armes: «Trop, c’est trop!»

États-Unis : Biden s’insurge face aux armes: «Trop, c’est trop!»

Jeudi, le président américain Joe Biden était à New York et a exprimé son ras-le-bol face à la violence liée aux armes à feu qui fait des ravages aux États-Unis.

«Trop c’est trop!» Le président des États-Unis Joe Biden, en visite jeudi à New York, s’est insurgé contre la vague de violences par arme à feu qui meurtrit la mégapole américaine et d’autres grandes villes du pays. «Trop c’est trop, parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela», a martelé Joe Biden devant une centaine de responsables de la ville et de l’État de New York, réunis au siège de la police à l’invitation du nouveau maire démocrate Eric Adams, partisan d’une ligne dure contre la criminalité.