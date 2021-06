Proche-Orient : Biden soulagé par le départ de Netanyahu, mais pas de révolution américano-israélienne en vue

L’administration américaine semble espérer un nouveau départ avec l’arrivée au pouvoir de Bennett à la place de Netanyahu qui avait obtenu tout ce qu’il souhaitait de la part de Trump

«Le gouvernement Biden espère un nouveau départ», a expliqué lundi Natan Sachs, du cercle de réflexion Brookings Institution, lors d’une conférence virtuelle. «Ils n’aiment pas Bibi» et «pensent qu’ils peuvent avoir ce nouveau départ avec Bennett», un politicien ultra-droitier qui «aime se présenter comme un entrepreneur qui a des idées originales, un homme de solutions», a-t-il ajouté.

«Pari terrible»

Le changement politique en Israël pourrait donc «stabiliser la relation bilatérale de manière importante, notamment en raison du manque de confiance qui existait au niveau personnel avec Netanyahu», a dit à l’AFP Brian Katulis, du Center for American Progress, un think tank classé à gauche.

Benjamin Netanyahu avait obtenu tout ce qu’il souhaitait de la part de Donald Trump qui, soucieux de galvaniser le vote de la droite religieuse américaine en sa faveur, a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël et a présenté un plan de paix israélo-palestinien qui faisait la part belle aux revendications de l’État hébreu -- rompant avec le consensus international en faveur d’une solution à deux États.

De plus en plus à droite, l’ex-chef de gouvernement israélien était en revanche devenu un repoussoir pour les démocrates, qui ont mal supporté le soutien appuyé que lui a apporté Joe Biden au début de la guerre du mois de mai entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.