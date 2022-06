Sommet des Amériques : Biden souligne l’unité sur «les questions de fond» malgré les critiques

Le président américain a souligné jeudi «l’unité» qui existait sur les «questions de fond» après les critiques vis-à-vis de l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

Malgré des désaccords sur la liste des participants, «sur les questions de fond ce que j’ai entendu était quasiment de l’unité et de l’uniformité», a déclaré Joe Biden.

Le président démocrate a notamment pointé «l’accord presque total» sur des sujets tels que la gestion de l’immigration et la lutte contre le changement climatique, et a appelé à discuter plus en profondeur de ces questions avant la fin du sommet vendredi.