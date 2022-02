Guerre en Ukraine : Biden sous pression de toutes parts pour riposter plus fermement à Moscou

Des voix s’élèvent aux États-Unis pour que le président américain muscle sa riposte face à l’avancée éclair des forces russes en Ukraine.

Joe Biden était sous pression de toutes parts vendredi pour muscler sa riposte face à l’avancée éclair des forces russes en Ukraine, convoquant une réunion d’urgence avec des membres de l’Otan. Le dirigeant américain a rencontré «les autres chefs d’Etat et de gouvernement de l’Alliance lors d’un sommet virtuel extraordinaire pour discuter de la situation sécuritaire en Ukraine et dans les environs», a déclaré la présidence.

«Paria»

Le président a déjà promis de porter un coup terrible à la finance comme à l’économie de la Russie et de reléguer Vladimir Poutine au rang de «paria» sur la scène internationale. Mais plusieurs pays membres de l’Otan ont émis vendredi le souhait d’aller plus loin dans la réponse contre Moscou, au moment où les combats ont déjà gagné la capitale ukrainienne Kiev.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et les pays baltes ont estimé que «plus de sanctions» contre Moscou, visant notamment «l’entourage proche» de Vladimir Poutine, étaient nécessaires. Berlin a aussi annoncé l’intention de Bruxelles de «sévèrement sanctionner» le président russe et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Swift

En plus d’appeler à punir Vladimir Poutine, de nombreuses voix s’élèvent pour exclure la Russie du réseau interbancaire Swift , un rouage essentiel de la finance mondiale. C’est «une option» selon Joe Biden, mais que le président s’est pour l’instant refusé à prendre, soulignant que certains pays européens, comme l’Allemagne, s’y opposaient pour le moment.

«Faire plus»

Si les Américains, lassés par les guerres sans fin en Irak et Afghanistan, sont plutôt réticents à ce que les Etats-Unis jouent un rôle majeur dans le conflit russo-ukrainien, de nombreux élus, démocrates comme républicains, appellent M. Biden à hausser le ton. «Nous pouvons et devons faire plus», a exhorté l’influent sénateur démocrate Bob Menendez, chef de la commission des Affaires étrangères du Sénat et proche du président.