États-Unis : Biden sur Fox… ou pas: gabegie avant le Super Bowl

La plus connue des chaînes de Fox est Fox News, dont les commentateurs et les invités attaquent régulièrement Biden

Le Super Bowl est traditionnellement précédé d’une interview du président sur la chaîne qui la diffuse. Cette année, c’est Fox qui montrera la rencontre entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. La plus connue des chaînes du groupe Fox est Fox News, dont les commentateurs et les invités prennent régulièrement Joe Biden pour cible. Les spéculations allaient donc bon train ces derniers jours sur la tenue de l’entretien. Biden s’est exprimé les deux années précédentes, respectivement sur NBC et sur CBS.