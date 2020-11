Présidentielle américaine : Biden va commencer à dévoiler son gouvernement

Malgré les tentatives de Trump pour invalider les résultats, Joe Biden va annoncer dès mardi ses premiers choix pour son futur gouvernement «représentant l’Amérique», diversifié et féminisé.

Plusieurs postes déjà connus

Joe Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui l’entoureront à la Maison Blanche mais le suspense persiste sur son gouvernement qui devrait «représenter l’Amérique», diversifié et féminisé.

Selon plusieurs médias dont le New York Times et l’agence de presse Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d’Etat Antony Blinken, un diplomate chevronné qui a longtemps été l’un de ses collaborateurs.

Le président élu devrait également nommer selon les médias Jake Sullivan, un de ses proches collaborateurs, comme son conseiller à la sécurité nationale, et Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire d’Etat adjointe pour l’Afrique sous le président Barack Obama, pour le poste d’ambassadeur à l’ONU.

Trump n’abdique pas

Donald Trump et ses avocats poursuivent de leur côté leurs multiples recours en justice, dénonçant une fraude électorale massive sans en avoir apporté pour l’instant de preuves concrètes.

L’équipe de campagne du président a annoncé dimanche qu’elle ne travaillait plus avec l’avocate Sidney Powell, controversée après avoir affirmé que des fraudes massives avaient eu lieu lors de l’élection du 3 novembre sans en fournir de preuves lors d’une conférence de presse jeudi dernier.

«Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n’est pas un membre de de l’équipe juridique Trump», a déclaré dans un communiqué l’avocat personnel de Donald Trump, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani. «Elle n’est pas non plus un avocat personnel du président», a-t-il ajouté.