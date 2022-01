Etats-Unis – Biden vante ses «progrès» dans une année de «défis»

États-Unis : Biden vante ses «progrès» dans une année de «défis»

Le président américain a fait un bilan de sa première année à la Maison-Blanche à l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi.

Getty Images via AFP

Joe Biden a un peu plus d’un mois pour corriger son image de président englué dans les déconvenues: entre la conférence de presse du jour et son discours sur l’état de l’Union, traditionnelle allocution de politique générale des présidents, prévu le 1er mars devant le Congrès.

«Je sais qu’il y a beaucoup de frustration et de fatigue dans ce pays», a reconnu le président depuis la prestigieuse «East Room» de la Maison-Blanche lors d’une rare et très attendue conférence de presse, à la veille du 1er anniversaire de sa prise de fonction. Tout en écartant un changement de cap politique, le président américain a promis de «sortir plus souvent» à la rencontre des Américains, en avertissant que la lutte contre la flambée des prix exigerait un effort «de longue haleine».