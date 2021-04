États-Unis : Biden veut des «actes» à son sommet sur le climat

Première économie et deuxième pollueur au monde, les États-Unis s’étaient engagés à réduire leurs émissions de 26 à 28% d’ici 2025, par rapport à 2005. (Photo Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Les grandes puissances invitées par les Américains pour une réunion virtuelle sur le climat de jeudi à vendredi représentent ensemble 80% des émissions mondiales.

«Il n’y a pas de plus grand défi pour ce gouvernement, et pour les États-Unis, que de combattre la crise climatique», a dit une responsable américaine avant la réunion virtuelle de jeudi et vendredi avec une quarantaine de dirigeants mondiaux, dont le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine mais aussi le pape François. «Nous savons tous que nous devons faire davantage pour infléchir la courbe des émissions mondiales» de gaz à effet de serre responsables du réchauffement, a-t-elle ajouté, appelant à «un niveau inédit de coopération planétaire».