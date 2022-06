Etats-Unis : Biden veut garder le contrôle, mais est démuni face à l’inflation

L’administration Biden tente d’inverser la vapeur sur l’inflation, qui semble incontrôlable, afin de regagner un peu de popularité à quelques mois des élections de mi-mandat, mais ses leviers sont très réduits.

Getty Images via AFP

Joe Biden s’en était notamment remis mardi à la banque centrale américaine, la Fed, dont la mission est à la fois de contrôler les prix et d’assurer le plein emploi. Son président Jerome Powell avait été reçu à la Maison Blanche, en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Janet Yellen.

Mais cette rencontre «est plus un symbole visant à montrer que l’administration a conscience que l’inflation affecte de nombreux ménages aux États-Unis et que c’est un fléau qu’il faut résoudre de manière urgente», selon Gregory Daco. Cela signale aussi que «l’administration n’a pas le pouvoir de limiter l’inflation de manière directe», a-t-il ajouté.

«Aider la Fed»

Réduire le coût de certains médicaments, augmenter les impôts pour les Américains les plus riches et pour les multinationales, accélérer la construction de logements, puiser dans les réserves stratégiques… : Joe Biden a détaillé lundi, dans une tribune dans le «Wall Street Journal», certaines options possibles, ou les mesures déjà lancées.

Le gouvernement fédéral peut pourtant, à travers sa politique budgétaire, «aider la Fed à faire son travail», estime pour sa part Marc Goldwein, vice-président du Committee for a Responsible Federal Budget, une organisation centriste. «Le gouvernement dispose de nombreux autres outils pour réduire la demande, stimuler l’offre de main-d’oeuvre et de capital, encourager l’épargne et réduire directement les prix», relève-t-il mercredi dans une série de tweets.