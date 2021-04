États-Unis : Biden veut interdire les fusils d’assaut aux particuliers

Le président américain a dévoilé jeudi six décrets de portée réduite pour juguler la violence par armes à feu aux États-Unis, fléau qu’il qualifie d’«épidémie».

«Nous devrions également interdire les fusils d’assaut et les chargeurs à grande capacité», souvent utilisés dans les tueries, a-t-il déclaré, répétant un vœu pieux maintes fois énoncé par Barack Obama et annonçant six décrets, qui restent de portée réduite.

Micromesures pour sujet clivant

Un droit pour les Républicains

Et depuis le 1er janvier, plus de 11’000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu.

Mais de nombreux Américains restent très attachés à leurs armes et se sont même précipités pour en acheter davantage depuis le début de la pandémie, et encore plus lors des grandes manifestations antiracistes du printemps 2020 et des tensions électorales de l’automne.