Joe Biden veut investir le PIB de l'Allemagne dans le social

États-Unis : Biden veut investir le PIB de l'Allemagne dans le social

Le Sénat américain a approuvé de justesse le programme majeur du président Joe Biden, qui veut investir 3500 milliards de dollars dans l'éducation, la santé, le travail ou encore le climat.

Objectifs climatiques

Le président démocrate veut ramener à zéro les niveaux de pollution dans le secteur énergétique américain d’ici à 2035 et que l’économie du pays atteigne une neutralité carbone d’ici 2050. Le vote de mercredi à l’aube a été serré avec 50 voix en faveur et 49 contre, après une session marathon de votes d’amendements.

Opposition républicaine

«Les démocrates du Sénat viennent d’adopter notre résolution budgétaire qui prévoit des investissements historiques dans les emplois américains, les familles américaines et la lutte contre le changement climatique», a tweeté le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, après le vote. Concernant ce projet, les sénateurs républicains ont suivi la discipline de leur parti. Ils considèrent ce montant complètement démesuré et ont promis de s’y opposer farouchement. Les dirigeants démocrates ont l’intention de faire passer le paquet au cours des prochains mois, en utilisant une procédure accélérée connue sous le nom de «réconciliation», qui permet à la législation relative au budget d’être adoptée à la majorité simple.

Infrastructures

Quelques heures plus tôt, le même Sénat avait adopté beaucoup plus nettement un plan sur les infrastructures d'un total de 1200 milliards de dollars, l’équivalent du PIB de l’Espagne en 2020. Ce programme, «historique» selon Joe Biden, doit «transformer» l’Amérique en rénovant ses routes et ses ponts vieillissants et en investissant notamment dans les infrastructures internet à haut débit et dans la protection du climat. Le plan a été soutenu par 69 voix contre 30, c'est-à-dire avec le soutien de plusieurs Sénateurs républicains.