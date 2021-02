Diplomatie : Biden veut «recalibrer» la relation avec Ryad

Le président américain va tenir à distance le prince héritier saoudien et lui préférer comme interlocuteur le roi Salmane.

Le président américain Joe Biden entend «recalibrer» la relation avec l’Arabie saoudite et, pour ce faire, changer d’interlocuteur: le roi Salmane plutôt que le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS). Déterminé à marquer le contraste sur ce dossier avec Donald Trump, Joe Biden a, depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, pris par petites touches ses distances avec Ryad.

Évoquant les questions sur un éventuel échange téléphonique à venir entre le président et «MBS», qui était l’interlocuteur privilégié sous la présidence Trump, Jen Psaki a clairement indiqué que cela n’était pas à l’ordre du jour. «L’homologue du président est le roi Salmane et il aura un échange avec lui le moment venu», a-t-elle martelé.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite sont des alliés historiques et, depuis Franklin Delano Roosevelt, tous les présidents américains ont soigné les membres de la famille royale saoudienne. Mais le soutien sans réserves de Trump à Ryad, où il avait effectué son premier déplacement présidentiel, et sa proximité (comme celle de son gendre Jared Kushner) avec le jeune prince hériter avaient changé la donne.