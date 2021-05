Gaza : Biden veut une désescalade, Israël attend «le moment opportun»

Les hostilités se poursuivent au Proche-Orient, alors que les appels à la trêve se font de plus en plus pressants.

Déclenchée le 10 mai, la flambée de violences, la plus meurtrière depuis 2014 entre Israël et le Hamas, a coûté la vie à au moins 227 Palestiniens, dont 64 enfants, selon le ministère de la Santé à Gaza. En Israël, les tirs de roquettes ont fait 12 morts selon la police.

Dans la journée, sept Palestiniens dont un homme handicapé, sa femme enceinte et leur fille de 3 ans, ont péri à Gaza dans les frappes et un huitième a succombé à ses blessures, d’après le ministère de la Santé. Un journaliste d’une radio affiliée au Hamas, Youssef Abou Hussein, a été tué par un raid sur son domicile, selon la Fédération internationale des journalistes, le premier journaliste mort depuis le début des violences.

«Risque de contagion»

«Ce que nous essayons de faire est précisément ceci: diminuer leurs capacités, leurs moyens terroristes et diminuer leur détermination», a renchéri Benjamin Netanyahu lors d’une rencontre avec des ambassadeurs. Plus tard il a ajouté: «Je suis déterminé à continuer cette opération jusqu’à son objectif: rétablir le calme et la paix».

En coulisses, une médiation menée en partie par l’Égypte, interlocuteur à la fois d’Israël et du Hamas, n’a toujours pas abouti, selon des sources diplomatiques égyptiennes. «Nous n’en sommes pas encore à un cessez-le-feu», ont résumé à Jérusalem deux sources diplomatiques étrangères à l’AFP, alors qu’une troisième a fait état d’un «risque de contagion» à la région qui rend encore plus «urgent» un cessez-le-feu.

Dans ce sprint diplomatique, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas est attendu jeudi à Jérusalem et en Cisjordanie, territoire palestinien séparé géographiquement de Gaza et occupé par Israël.

«Besoin urgent de répit»

Le Comité international de la Croix-Rouge a estimé que «les populations à Gaza et en Israël ont un besoin urgent de répit», ajoutant dans un communiqué avoir informé Israël et le Hamas qu’à partir de jeudi son personnel se «déplacera pour apporter une réponse aux besoins urgents. Les deux parties ont une responsabilité claire de nous faciliter de tels mouvements».

À l’origine des heurts, la menace d’expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Le conflit a touché la Cisjordanie, où les affrontements se sont multipliés entre jeunes palestiniens et forces israéliennes, faisant 25 morts palestiniens depuis le 10 mai. Et les tensions restent aussi vives dans les villes mixtes d’Israël entre Juifs et Arabes israéliens, les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d’Israël en 1948, qui se disent victimes de «discrimination».