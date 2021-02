États-Unis : Biden veut une nouvelle stratégie ferme» face à la Chine

Le président Joe Biden a exprimé mercredi la volonté de se doter d’une nouvelle stratégie militaire «ferme» face à la Chine, tout en rappelant que l’usage de la force devait «être un outil de dernier recours».

«Ce groupe de travail va travailler vite pour (…) nous permettre de décider d’une direction ferme sur les questions liées à la Chine», a déclaré Joe Biden dans une allocution destinée aux militaires américains. «Cela va nécessiter un effort de l’ensemble du gouvernement, une coopération entre les deux partis au Congrès et des alliances et partenariats solides», a ajouté Joe Biden. «C’est comme ça que nous pourrons répondre aux défis que pose la Chine».

Avertissements

Le nouveau chef du Pentagone, Lloyd Austin, a estimé que la Chine était le «problème le plus difficile (…) et le plus complexe» pour les États-Unis, car Washington veut dissuader Pékin militairement mais coopérer avec la Chine économiquement. Lloyd Austin, qui a fait de la lutte contre la pandémie de Covid-19 la priorité numéro un du Pentagone, devrait limiter ses déplacements à l’étranger dans les prochains mois et il est probable que son premier déplacement se fera en Asie.