Los Angeles : Bieber agacé par ceux qui campent devant chez lui

Le chanteur en a eu marre de voir des fans passer tout leur temps devant sa maison et le leur a fait savoir.

Trop, c’est trop pour Justin Bieber. Mercredi 14 octobre 2020, l’artiste de 26 ans a confié son ras-le-bol de voir des fans camper devant chez lui à Los Angeles dans l’espoir de l’apercevoir ou de le prendre en photo. Dans sa story Instagram , il a commencé par écrire que l’endroit où ils se trouvaient n’était pas un hôtel, mais sa maison. «Comment pouvez-vous vous convaincre qu’il n’est pas inapproprié et irrespectueux d’attendre devant chez moi, de regarder, de rester bouche bée et de prendre des photos de moi quand je me déplace à l’intérieur?», a-t-il ajouté.

Comme le rappelle Page Six, Bieber a des raisons d’être en colère et inquiet. Des personnes – malintentionnées ou non – ont tenté à plusieurs reprises d’entrer chez lui ces dernières années. Un homme et son neveu avaient même élaboré un plan pour tuer le chanteur et lui couper un testicule à l’aide de cisailles de jardin en 2012. Ils avaient heureusement été arrêtés avant de pouvoir commettre leur crime.