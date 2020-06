États-Unis

Bieber demande 20 millions à celles qui l’accusent

Le chanteur contre-attaque et poursuit pour diffamation les deux femmes qui ont affirmé qu’il les avait agressées sexuellement.

Après s’être exprimé sur Twitter pour affirmer que les deux femmes qui l’accusent d’agression sexuelle mentaient, Justin Bieber a décidé de faire appel à la justice. Selon The Blast, le chanteur de 26 ans a porté plainte contre les deux personnes, dont on ne connaît pas le nom, et réclame un minimum de 20 millions de dollars de dommages et intérêts.