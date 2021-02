Vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Premier League, Leeds s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Le seul but de la rencontre a été inscrit contre son camp par le gardien Illan Meslier (63e). Sur ce coup-là, le Français n’a pas eu de chance. Suite à une grosse frappe d’Adama Traoré, qui a heurté la barre transversale, le ballon est reparti en direction du champ de jeu. C’est là qu’il a rebondi au passage sur le dos du portier des Peacocks.

Question malchance, l’ancien gardien du FC Lorient (Ligue 1) est au maximum. Lui, qui est au plus mal en ce début d’année avec Leeds n’avait pas besoin de cela. Car Illan Meslier est déjà depuis longtemps sous le feu des critiques. Il a réalisé sept blanchissages, mais il alterne le meilleur et le pire, et il y va régulièrement de sa bourde.