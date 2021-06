Football - Bielsa oublie les vacances et coache des juniors

Selon le Yorkshire Evening Post, les moins de 11 ans du club n’en croyaient pas leurs yeux lundi soir lorsque l’entraîneur s’est présenté à la séance. Les jeunes de Leeds ont alors pu goûter à son fameux exercice, le Murderball (en français, «Balle du tueur»), qui consiste en un football très intense, où la balle est toujours en jeu et où il n’y a pas d’arbitre ni de pauses. Un jeu qui, selon l’entraîneur, a transfiguré son effectif.

Un fan de Leeds, présent par hasard à cet entraînement, a déclaré au journal du Yorkshire: «Il est arrivé et leur a dit qu’ils joueraient tous au Murderball, ce qu’ils ont trouvé fantastique. Il les a stimulés en leur disant qu’ils allaient y jouer pendant trois heures. Les enfants ont adoré. Ils n’arrivaient pas à croire qu’il était venu pour les entraîner.» Avant d’ajouter: «C’est un héros pour eux – c’est un héros pour nous tous –, mais pour ces enfants, c’est un héros encore plus grand.»

El Loco, comme est surnommé l’ancien coach de l’OM et des Newell’s Old Boys, a plus que réussi sa mission pour le retour de Leeds en Premier League après dix-sept ans d’absence en décrochant la 9e place du classement.