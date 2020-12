Ce n’était ni la journée de Daniel Manzato, titularisé devant les filets à la place de Gauthier Descloux (vainqueur vendredi à Lausanne), ni celle de Joël Vermin. Les deux hommes se sont fabriqué un but gag (6e, 1-0), lorsque l’attaquant international du GSHC a directement marqué contre son camp en remportant une mise au jeu sur le côté droit des buts défendus par Manzato.

Le gardien des Aigles n’a d’ailleurs pas, non plus, été à son avantage sur les deux réussites emmentaloises inscrites en deuxième période. Il a laissé filer un puck entre le poteau et sa jambière sur le 2-0 marqué par Flavio Schmutz (34e). À sa décharge, il était sans doute masqué lorsque Andrea Glauser, en power - play, a trouvé le haut des filets sur un tir anodin de la ligne bleue (40e). Le 4-0 a été inscrit dans la cage vide par Pascal Berger, alors que les Genevois évoluaient à 6 contre 4 (59e).