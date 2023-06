Troye Sivan veut trouver l’amour sur une app de rencontre

Le chanteur et acteur Troye Sivan, 28 ans, a révélé publiquement son homosexualité en 2013.

Ancien youtubeur à succès devenu chanteur et acteur, Troye Sivan, qui joue dans la sulfureuse série «The Idol», sur RTS1, aux côtés de Lily-Rose Depp et de The Weeknd, a vu sa notoriété grandir depuis ses débuts dans le showbiz, en 2006. S’il cartonne dans sa carrière, sa vie sentimentale, elle, laisse à désirer. Célibataire depuis sa rupture avec le mannequin américain Jacob Bixenman, en 2020, l’Australien de 28 ans est désormais déterminé à retrouver l’amour sur Hinge, une app de rencontre.