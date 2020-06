Jessica Alba

Bien décidée à éduquer ses enfants

Mère de deux filles et un garçon, Jessica Alba tient à leur transmettre des valeurs, afin qu’ils ne deviennent jamais «des connards».

Accompagnés de leurs enfants, Hayes, 2 ans, et Haven, 8 ans, Jessica Alba et son mari, Cash Warren, ont récemment fêté les 12 ans de leur fille, Honor.

Jessica Alba et son époux, Cash Warren sont des parents responsables. Leurs deux filles, Honor, 12 ans, Haven 8 ans, et leur petit garçon, Hayes, 2 ans, ne seront jamais des enfants gâtés ou capricieux. «Une chose sur laquelle Jessica et moi sommes d’accord, c’est que nous n’élevons pas des connards. S’ils ne respectent pas les limites qu’on leur a données, nous n’allons pas l’accepter. Nous essayons de maintenir les valeurs que nos parents nous ont transmises», confie le producteur de 41 ans à «Reveal Magazine».