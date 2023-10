Bien dormir diminue le risque d’accident cardiovasculaire

On savait déjà que de mal dormir ou de ne pas dormir suffisamment contribue à détériorer notre santé. Le CHUV et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France ont étudié et établi un lien entre le sommeil et le risque d’accidents cardiovasculaires – syndrome coronaire aigu ou accident vasculaire cérébral. Menée auprès de plus de 15'000 personnes pendant près de 10 ans, l’étude, qui a été publiée dans l’«European Heart Journal», confirme que plus la qualité du sommeil est bonne, plus le risque d’accident cardiovasculaire est faible. Les personnes ayant un sommeil optimal (10% des participants) ont un risque de pathologies cardiovasculaires réduit de 63% par rapport aux personnes ayant un mauvais sommeil (9% des participants).