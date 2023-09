Bien-être animal : Des streamers romands se plient en quatre pour Quatre Pattes 

Les ambassadeurs sont le Fribourgeois Kin­staar, célèbre joueur de FPS, et la streameuse valaisanne établie à Genève, LiliB. De nombreuses activités sont au programme dès vendredi 20h et jusqu’à dimanche soir: des grands jeux de rôle auront lieu samedi dès 20h et dimanche dès 14h, un showmatch «Valorant» samedi à 18h et l’interview d’un responsable de Quatre Pattes sera à suivre samedi.