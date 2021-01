Suisse : Bien qu’annoncée, la neige sème le chaos sur les routes

Routes fermées, bouchons, accidents: mardi, dès l’après-midi, les automobilistes ont été confrontés à des conditions de circulation difficiles un peu partout en Suisse.

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dans le canton de Neuchâtel, les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience, mardi en fin d’après-midi.

Elle était annoncée et les météorologues avaient alerté la population: la neige s’est invitée en masse mardi, dès l’après-midi. Un peu partout en Suisse, les chaussées se sont rapidement transformées en patinoires, causant des accidents et des bouchons.

De nombreuses routes ont dû être fermées, et pas seulement en montagne: l’autoroute A5, entre le tunnel de Sauges et Vaumarcus, fait partie des tronçons qui ont été touchés. Toujours sur l’autoroute, c’est la voie de gauche de l’échangeur du Vengeron, à Genève, qui a été bloquée. Les annonces de perturbations se sont multipliées sur les sites d’inforoutes, au fur et à mesure de la soirée.