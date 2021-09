Covid-19 : Bien que repoussée, l’extension du certificat reçoit un accueil positif

Les cantons saluent le projet d’extension du certificat Covid pour éviter une surcharge des hôpitaux. Les hospitalisations restant stables, Berne n’a pris aucune décision.

La consultation portait sur l’obligation de présenter un certificat pour tous les espaces intérieurs des restaurants, des bars et des lieux culturels et de loisirs . 20min/Celia Nogler

Ces derniers jours, la dynamique de la pandémie s’est atténuée en Suisse. «L’occupation des lits en soins intensifs reste toutefois très élevée, et plusieurs hôpitaux ont commencé à repousser certaines interventions non urgentes», précise, ce m ercredi , l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’évolution de la pandémie reste difficile à évaluer: la circulation du virus pourrait à nouveau augmenter si les températures baissaient et que les gens se retrouvaient davantage à l’intérieur. Mais la stabilisation actuelle pourrait aussi tout à fait perdurer. C’est pourquoi le Conseil fédéral explique ce mercredi n’avoir pas pris la décision d’étendre l’usage du certificat mais se dit prêt à agir sans délai au besoin.

L’évolution de la vaccination est également un facteur important. «Ces derniers jours, elle es t repartie à la hausse», ajoute l’OFSP dans son communiqué. Le risque d’être contaminé et de tomber malade est nettement moindre pour les personnes vaccinées. «Se faire vacciner permet de préserver les capacités hospitalières et de protéger celles et ceux qui ne sont pas vaccinés.»

Retours majoritairement positifs

Par ailleurs, il y a une semaine, le Conseil fédéral a mis en consultation différentes mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. L’OFSP se réjouit que les cantons soient «favorables à une extension du certificat Covid si une surcharge des hôpitau x s e profile».

De même, une majorité des partenaires sociaux, des organisations sportives et culturelles et des organisateurs d’événements interrogés soutiennent les plans du Conseil fédéral. D’autres «ont rejeté les propositions ou se montrent critiques vis-à-vis de l’utilisation du certificat Covid», notamment de son inscription dans les plans de protection des entreprises. Certaines organisations ont également demandé que la Confédération «continue à prendre en charge les dépistages visant à obtenir un certificat».

Éviter les fermetures

Grâce à la consultation réalisée, le Conseil fédéral peut rapidement réagir si la situation l’exige. Pour ce faire, il procédera à «une évaluation globale de la situation, tenant compte du nombre d’hospitalisations, du nombre de cas et de la dynamique de contamination». À noter, précise l’OFSP, qu’il faut «de deux à trois semaines pour qu’un éventuel durcissement des mesures déploie ses effets sur le nombre d’hospitalisations».

Dans ces conditions, une bonne gestion des capacités hospitalières par les cantons est importante. L’extension du certificat Covid vise à éviter des fermetures et limiter au minimum les restrictions à la vie sociale et économique. La consultation portait sur l’obligation de présenter un certificat pour tous les espaces intérieurs des restaurants, des bars et des lieux culturels et de loisirs (musées, zoos, salles de sport, piscines intérieures, cinémas, par exemple), ainsi que pour tous les événements se déroulant à l’intérieur (concerts, représentations théâtrales, événements sportifs, mariages). Aucune obligation n’est prévue pour les espaces extérieurs.

Enfin, l’OFSP rappelle que «tout le monde peut obtenir un certificat, lequel documente une vaccination contre le Covid-19, une guérison ou un test négatif». L’obligation de présenter un certificat ne concerne pas les enfants et les jeunes de moins de 16 ans.

La loi devra être partiellement prolongée En raison des incertitudes qui entourent l’évolution de la pandémie, le Conseil fédéral a décidé, ce mercredi, de proposer au Parlement de prolonger certaines des dispositions de la loi Covid. Un message en ce sens devrait être sur la table d’ici à la fin du mois d’octobre. Les dispositions de cette loi ont des durées de validité différentes. La base légale pour le certificat Covid e st ainsi effective jusqu’à fin 2022 et n’est donc pas concernée par la décision d’aujourd’hui. Mais la plupart des dispositions de la loi expirent à fin 2021. Avec cette prolongation, qui ne devrait pas dépasser un an, le Conseil fédéral entend s’assurer qu’il continuera, l’année prochaine, «de disposer des instruments nécessaires pour combattre la pandémie dans les domaines de la santé, de la protection des travailleurs, du sport et de la culture, au cas où la crise devrait se prolonger». Sans cette prolongation spécifique de certaines dispositions, la capacité d’action du Conseil fédéral en matière de lutte contre le coronavirus risquerait, l’année prochaine, d’«être considérablement limitée».