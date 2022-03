Nyon et Prangins (VD) : Bien que trop acide, l’eau du robinet demeure consommable

Depuis maintenant cinq jours, le goût de l’eau est devenu inhabituel dans certains quartiers de Nyon et de Prangins (VD). L’eau demeure potable et la situation devrait s’améliorer.



Certains citoyens de Nyon et de Prangins ont droit à une eau du robinet au goût particulier depuis le week-end dernier.

L’eau du robinet a pris une odeur désagréable depuis samedi dans plusieurs foyers de la Côte, principalement entre la zone située au sud des voies CFF entre Prangins et Nyon (VD). Une intervention d’entretien sur les filtres à charbon actif de la station de filtration de la SAPAN (la Société anonyme pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise) en est la cause. Concrètement, ces travaux ont fait varier l’acidité de l’eau.