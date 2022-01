Valais : Bien que victime de la météo en 2021, le riz du Chablais n’est pas cuit

En 2020, deux frères de Vionnaz avaient fait une première récolte de riz très prometteuse. Mais 2021 a été une année cauchemardesque.

Quelque 4,2 tonnes de riz made in Chablais écoulées en une dizaine de jours! L’exploit réalisé en 2020 par les frères Angst, agriculteurs à Vionnaz (VS), n’a pas pu être réédité l’année passée. Selon «Le Nouvelliste», la météo pourrie, marquée par l’alternance entre absence et abondance de précipitations ainsi que les températures trop basses, a annihilé les efforts du duo. En 2021, les grains ont pourri avant même de germer.