Vaud: Bien qu’habitant en Suisse, un Russe voulait un permis de conduire polonais

Court-circuiter l’administration a coûté 25 jours-amende avec sursis et 3500 francs d’amende à un Russe, condamnation que le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer. En automne 2020, alors qu’il venait tout juste de s’établir dans le canton de Vaud, l’homme a commandé par internet un permis de conduire en Pologne. Mais il ne l’a jamais reçu: le pli été intercepté par les douanes suisses et une procédure pénale a été ouverte contre lui pour tentative de faux dans les certificats.

Procédure différente selon les pays

L’arrêt du TF mentionne que le Russe a fini par faire les démarches nécessaires et qu’il a obtenu un permis de conduire suisse en février 2021. On imagine qu’il a dû suivre la procédure mentionnée dans l’Ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et donc se plier aux examens théorique et pratique qui semblaient lui causer problème. Mais les différents jugements ne font aucune référence à un point qui aurait pu motiver le Russe à obtenir, dans un premier temps, un document polonais: les détenteurs d’un permis de conduire délivré dans les pays de l’Union européenne, dont la Pologne fait partie, sont dispensés tant de l’examen théorique que de la course de contrôle…