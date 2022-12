Urgences débordées: «Bien sûr, c’était bénin. Mais où pouvions-nous aller sinon?»

Système trop complexe et pas assez numérisé

Selon la conseillère nationale Ruth Humbel (C/AG), il faudrait simplifier le système de santé suisse, très complexe puisque géré par 26 cantons avec des financements issus de plusieurs sources. Et surtout numériser un maximum via le dossier électronique du patient (DEP), toujours pas opérationnel et mal ficelé. «Une assistante m’a raconté que lorsqu’elle reçoit un nouveau patient, elle passe la moitié de l’après-midi à téléphoner aux médecins pour connaître l’histoire de sa maladie», dit-elle. Un avis partagé par Paul Sailer: «Nous avons la collection de PDF la plus chère du monde», critique-t-il.