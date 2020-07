L’aveu de Roger Federer

«Bien sûr que Wimbledon me manque»

Le tennisman suisse a évoqué le tournoi sur gazon londonien en marge de la présentation de sa chaussure de sport la «Roger Centre Court».

«C'est une année vraiment particulière jusque-là, a-t-il admis. Mon dernier match, c'était en Afrique du Sud avec Rafa (ndlr: Nadal, au Cap en février) pour ma fondation. J'ai joué l'Open d'Australie, et depuis j'ai eu deux opérations, des béquilles pendant la rééducation, il n'y a pas Wimbledon (ndlr: initialement programmé du 29 juin au 12 juillet), pas de Jeux olympiques, et il y a eu le coronavirus, le confinement, l'interdiction de voyager, ça fait beaucoup», a retracé Roger Federer, au cours d'une visioconférence destinée à présenter la «Roger Centre Court», basket créée par la marque suisse «On», spécialiste des chaussures de course et de trail, avec laquelle il s'est associée fin 2019.