Trop de caféine dans la boisson Prime, l'interdiction plane

Une ascension hyperrapide suivie d’une redescente qui l’est tout autant: c’est l’effet de la caféine, mais ça risque aussi d’être le cycle de vie de la marque de boissons énergisantes «Prime», lancée par le youtubeur et catcheur Logan Paul et le rappeur KSI. Et ce, à cause… de leur teneur en caféine, justement. Malgré l’engouement de la clientèle, le danger plane désormais sur cette boisson: ces derniers jours, plusieurs pays s’y sont intéressés et s’apprêtent à lui mettre le holà.