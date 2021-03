Anne Hathaway : Bien trop flippée par le Covid-19

En plein tournage, Anne Hathaway a préféré se couper les cheveux elle-même plutôt que de faire venir un coiffeur qui aurait pu être porteur du virus.

Quand on lui a proposé de faire venir un coiffeur de l’extérieur, la star a eu trop peur qu’il puisse être porteur du Covid-19. «J’étais si flippée à l’idée d’être en contact avec une personne hors de la bulle du tournage que j’ai refusé et je me suis coupé les cheveux moi-même, a-t-elle confié à «RadioTimes». Ma coupe dans le film est donc celle que je me suis faite toute seule. Elle a un côté très 2020.»