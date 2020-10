Fabio Hofer (No 16) inscrit le 2-0, vendredi soir à la Tissot Arena. KEYSTONE

C’est ce qu’on appelle une danse du scalp. Comment définir autrement la leçon infligée par le HC Bienne au LHC, vendredi soir à la Tissot Arena, principalement au coeur d’un tiers médian qui a tourné à la démonstration (4-0), avec des acteurs inspirés et des spectateurs (les Lausannois) dépassés?

En première partie de rencontre, les hommes de Lars Leuenberger avaient profité des largesses défensives adverses pour prendre les devants grâce à des réussites signées Brunner (2e; premier tir du match) et Hofer (24e à 5c4), avec à chaque fois la défense des Lions piégée dans son dos. Idem à l’origine du No 3 inscrit par Cunti (30e à 5c4), sur l’action ayant entraîné la pénalité vaudoise. Les limites du système de Craig MacTavish et de son fore-checking parfois risqué?

Toujours est-il que Bienne l’a contourné avec justesse et qu’il a fait parler sa cohérence et sa cohésion avec intensité, en proposant quelques magnifiques mouvements. La palme pour le 4-0 (31e Tanner) et le 5-0 (32e Pouliot), où les Seelandais se sont joués d’un LHC a priori démobilisé, à coup sûr indiscipliné.

Des poings et des charges

Celui-ci a raté le coche en début de période médiane, où Kenins (21e) et Bozon (22e) ont eu des pucks d’égalisation. Mais globalement, il n’y avait pas photo, surtout en termes d’organisation et d’agressivité. Du moins si l’on excepte la révolte lausannoise venue des poings et de charges appuyées à partir de la 36e (1 6 x2’ de pénalité au total). Bienne a en tout cas largement mérité sa victoire, renforcée par un sixième but signé Rathgeb (55e à 4c3). Sa saison est parfaitement lancée.

Le LHC, lui, a été déclassé, 24 heures après un succès qui demandait confirmation contre un adversaire plus coriace que Langnau. Les Lions devront montrer tout autre chose vendredi prochain à Berne.

Bagarre Cody Almond et Yannick Rathgeb dans leurs oeuvres à la 37e minute de jeu. KEYSTONE

Bienne - Lausanne 6-0 (1-0 4-0 1-0)

Tissot Arena, 3777 spectateurs (à guichets fermés).

Arbitres: MM. Stricker, Stolc (Svk); Fuchs, Obwegeser.

Buts: 2e Brunner (Cunti) 1-0, 24e Hofer (5c4) 2-0, 30e Cunti (Künzle, Brunner/5c4) 3-0, 31e Tanner (Kessler) 4-0, 32e Pouliot (Ullström, Moser) 5-0 , 55e Rathgeb (Ullström, Rajala/4c3) 6-0.

Bienne: Van Pottelberghe; Rathgeb, Fey; Kreis, Moser; Lindbohm, Ulmer; Sartori; Hügli, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Fuchs, Ullström, Hofer; Kessler, Gustafsson, Tanner; Nussbaumer. Entraîneur: Leuenberger.

Lausanne: Stephan (31e Boltshauser); Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger; Conacher, Jooris, Kenins; Bertschy, Gibbons, Maillard; Almond, Emmerton, Bozon; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. Entraîneur: MacTavish.

Pénalités: 9 x2’ + 2x10’ (19e Rajala, 37e Rathgeb) contre Bienne; 1 6 x2’ contre Lausanne.