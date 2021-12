Hockey sur glace : Bienne a séché contre Fribourg, Ajoie battu par Ambri

Ajoie n’a pas réussi à faire tomber Ambri, tandis que face à Bienne, Fribourg-Gottéron a été d’une solidité à toute épreuve. Les Dragons consolident aussi leur place de leader du championnat

Peu inspiré la veille contre le HC Ajoie (victoire 6-3 très longue à se dessiner), FR Gottéron a corrigé le tir samedi à Bienne et s’est comporté en véritable leader. Vainqueurs 1-3, les Dragons ont du même coup remporté leur première confrontation de l’exercice contre des Biennois qui s’étaient adjugé les deux premières manches (4-3 après prolongation et 1-0).

Un but précieux de Desharnais

FR Gottéron a rapidement pris l’avantage grâce à un but de David Desharnais à cinq contre quatre (5e) et n’a ensuite plus lâché le morceau. Les hommes de Christian Dubé ont creusé l’écart en deuxième période tandis que le HC Bienne galvaudait de son côté des occasions en or massif, à l’image de Tino Kessler (34e) et Toni Rajala (35e). Un deuxième but signé Andreï Bykov sur déviation (33e, 0-2), puis un troisième inscrit par Killian Mottet en powerplay - pénalité de cinq minutes contre Mike Künzle - ont placé FR Gottéron dans un fauteuil pour aborder la troisième période.