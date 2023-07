Gentrification: Bienne: «Après les Zurichois, les Genevois vont arriver»

Bienne, ses loyers abordables et sa situation centrale séduisent apparemment toujours plus de Zurichois, découragés par la crise du logement qui sévit dans leur région. Ces dernières années, les autorités ont constaté une hausse des nouveaux habitants en provenance du canton de Zurich, lit-on mardi dans la « Berner Zeitung ».

L’historienne biennoise, Margrit Wick, 78 ans, s’inquiète de cette évolution. «Après les Zurichois, les Genevois vont arriver», prévient-elle. Cette retraitée, restée très active, pense que Bienne est menacée par la gentrification. Ce phénomène de développement urbain pousse petit à petit les habitants historiques d’un quartier ou d’une ville vers l’extérieur pour faire place, par exemple, à des commerces, des appartements et des bureaux destinés à des classes sociales plus aisées.

40 Zurichois n’ont «pas d’effets»

Margrit Wick est d’avis que les récents projets d’aménagement ont tendance à effacer l’âme ouvrière et industrielle de Bienne. Elle appelle à conserver la diversité architecturale héritée du passé. «Si l’urbanisme se laisse impressionner par des investisseurs qui construisent partout les mêmes appartements de quatre pièces et demie, c’est une forme de gentrification», dit-elle.

Le maire de Bienne, Erich Fehr, considère au contraire qu’on ne peut pas parler de gentrification. «Si 40 personnes quittent Zurich chaque année pour s’installer à Bienne, c’est une bonne chose, mais cela n’a pas de grands effets.» Sans cacher que les autorités biennoises cherchent à attirer des contribuables plus aisés, il estime que l’équilibre entre la classe moyenne et les personnes les plus pauvres est atteint et refuse de dire que ces dernières seraient marginalisées.