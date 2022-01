Hockey sur glace – Bienne atomise une équipe fantôme

Noah Delémont et Bienne ont infligé une douzième défaite consécutive à Langnau et Oskars Lapinskis.

Il y a deux équipes contre lesquelles tout faux pas est interdit. Surtout lorsqu’on évolue à domicile. Il y a bien sûr le HC Ajoie, qui flotte dans un costume bien trop grand pour lui cette saison. Et il y a les Langnau Tigers, qui ne mettent plus un patin devant l’autre depuis plusieurs mois. Après un début de saison où les Tigres ont été portés par un duo d’enfer, Olofsson-Grenier, les Emmentalois sont sérieusement rentrés dans le rang en même temps que leurs leaders offensifs. Les chiffres des Tigres tutoient ceux du HC Ajoie puisque Langnau en est désormais à douze revers de suite après sa défaite à la Tissot Arena.

Bienne n’a donc pas manqué à son devoir en décrochant trois points absolument nécessaires lorsqu’on envisage de terminer la saison régulière dans le Top 4. Après plusieurs accrocs la semaine dernière - défaites au-delà du temps réglementaire contre Zoug, Zurich et Genève - cette victoire fleuve contre le cancre bis de la ligue offre une bonne bouffée d’air à Gaëtan Haas et cie qui s’en iront à Fribourg, vendredi soir, avec l’esprit un peu plus libéré.

Bienne devra faire mieux contre Fribourg

Mais pour espérer aborder la pause olympique sur une bonne note, il faudra surtout livrer un match d’un tout autre acabit chez le leader. La prestation contre un Langnau au fond du bac malgré l’arrivée d’Yves Sarault à la bande en lieu et place de Jason O’Leary, et qui plus est privé d’une douzaine de joueurs (blessés ou malades) n’a pas pleinement convaincu. Autant les matchs contre Zurich et Genève avaient été accomplis, autant la sortie contre Langnau n’aura valu que par le sentiment du devoir accompli, excepté une troisième période durant laquelle Langnau a logiquement démissionné.