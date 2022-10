Hockey sur glace: Bienne bat Ambri et s’empare de la deuxième place

Toni Rajala (au centre) vient d’inscrire le 3-1 biennois, il est félicité par Alexander Yakovenko et Tino Kessler.

Le HC Bienne s’est offert une troisième victoire de rang en dominant Ambri 5-1 dimanche. Le Finlandais Toni Rajala et le Suédois Jesper Olofsson, de retour dans l’alignement, se sont offert un doublé pendant que le gardien finlandais Harri Säteri a brillé devant les filets seelandais.

Le HC Bienne n’a laissé planer aucun doute contre Ambri. Les Seelandais sont partis fort (premier but de Toni Rajala après 9 minutes), puis ont accéléré en deuxième période pour prendre le large et se mettre définitivement à l’abri.

Rajala a brisé l’élan des joueurs de Luca Cereda d’un puissant slap shot après trois minutes et 19 secondes de jeu en deuxième période (24e, 3-1). Les attaquants du quatrième bloc seelandais ont ensuite plié l’affaire 137 secondes plus tard: Ramon Tanner, habilement servi par Elvis Schläpfer, a surpris le gardien Benjamin Conz (26e, 4-1) et forcé le coach d’Ambri à demander son temps mort.