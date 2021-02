Au cours d’un premier tiers-temps débridé, Reto Berra a dégoûté Marc-Antoine Pouliot dès la 5e minute. D’un déplacement latéral vif, le gardien fribourgeois a pu éviter que son équipe n’encaisse rapidement l’ouverture du score. Trois minutes plus tard, David Desharnais et Andrei Bykov ont réalisé un «une-deux» qui a mis dans le vent toute la défense et Joren van Pottelberghe. Le No 89 des Dragons n’a toutefois pas pu cadrer son envoi.