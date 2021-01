Sami Kreis n’aurait pas pu rêver meilleur retour de blessure. Le défenseur seelandais a en effet ouvert la marque sur le premier tir du match après seulement onze secondes (0-1). À cet instant, Bienne semblait être en mesure de se mettre à l’abri rapidement. Ce d’autant plus que les hommes de Lars Leuenberger ont ensuite bénéficié d’une supériorité numérique. Peu réalistes, les Biennois se sont heurtés à Ivars Punnenovs qui a tenu Langnau dans le match.

En déficit de talent, les Tigres peuvent compter sur un état d’esprit impeccable. Les nombreux tirs bloqués ont eu le don de frustrer les Seelandais. Mike Künzle en a été le plus flagrant exemple en fin de premier tiers-temps alors qu’il avait été parfaitement mis en position de marque par Anton Gustafsson.

Un coup du sort

En supériorité numérique et à la limite du hors-jeu, Langnau a égalisé dès l’entame de la seconde période par le défenseur Tim Grossniklaus (26e, 1-1). Lars Leuenberger a longtemps hésité à contester la validité de cette réussite avant de se raviser. Globalement meilleur et plus dangereux, Bienne n’est pas parvenu à reprendre l’avantage avant le deuxième thé.